1933年完工啟用的三峽拱橋雖被登錄為市定古蹟，但因使用已久外觀、結構都毀損嚴重，三峽區公所爭取文化局補助整修拱橋，施工不久卻有攤商反映因通行受阻生意直直落、且臨時鋪面的木板有安全疑慮，民眾提議設置紅綠燈切換單向通車方向，三峽區公所表示將在下周一現勘尋求解決方案。

三峽拱橋使用將近90年，除了橋墩裸露，橋柱、橋梁出現裂縫、混凝土剝落鋼筋外露、滲水痕等損害，三峽區公所評估後認為有急迫整建必要，積極整取預算後在6月間正式開工整建，還給民眾一座安全又能恢復古意的橋梁。

三峽礁溪里長周志鴻表示，施工後一度開放單向通車，但由於臨時木板鋪面衍生安全、噪音問題，加上民眾誤闖逆向行駛，區所才在考量用路人安全後，決定暫僅開放行人通行。

周志鴻解釋，三峽拱橋連接三峽最熱鬧的民生街、愛國路兩端，上午是民生街市場採買高潮，下午則是愛國路黃昏市場攤商集客時機，單向通行與民眾使用狀況不盡相符，不少民眾也反映設置臨時紅綠燈，切換拱橋單向通行方向。

三峽區公所指出，拱橋是三峽地區的交通要道，在整建同時也開放機車行駛，由於民眾對開放通行方式有意見，加上拱橋屬古蹟，路面調整、交維計畫更動都需獲得文資單位同意，公所也將在下周一辦理會勘，木板鋪面則將改鋪柏油等方式防滑。

三峽區公所表示，三峽拱橋非常老舊必須立刻補強整建，加上古蹟修復相關作為都必須獲得文資單位同意，三峽區公所在極力爭取預算整建後，考量居民通行權益與整建安全，盡量將圍籬架設在拱橋外側以免影響通行，但整建拱橋造成不便只是一時，希望市民能夠耐心配合。

(中時 )