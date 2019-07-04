全台首創的匿名聊天實境節目《不素之客》，首集請到剛發新專輯《廢物》的熱狗 MC HotDog擔任嘉賓，睽違7年推出新專輯《廢物》，展開全台北中南「廢慾清」巡演，樂迷開心趕場朝聖，熱狗卻顯得泰然，他說：「我從來不幫自己打分數，這三場演唱會我把他當成派對，希望大家一起來玩，我可能在舞台上想到要幹嘛突然就幹嘛了，所以我也不知道高雄場我會做什麼，大家來了就知道！」

節目安排遊戲，熱狗面對隔壁房坐著七位不認識又匿名的網友，在聊天時只能透過「文字訊息」來交流，其中一位女網友寫道：「你能帶著我飛嗎？」，引起熱狗高度興趣，熱狗搞笑回覆：「不要穿高跟鞋，飛機上有蛇」，沒想到女方放大絕狂撩「那你的褲襠裡有嗎？」，熱狗搞笑回：「等你來檢查。」笑翻全場。熱狗盲問網友「你們最討厭『中國新說唱』的哪組評審」，被某網友直接吐槽「討厭熱狗，每次看網路上的精選片段，都覺得他好像好兇喔，讓人怕怕的」，面對網友意見，熱狗尊重，但也表示「討厭我沒有關係，不要討厭我兄弟張震嶽就好，他在這節目已經被罵夠慘了。」

節目透過層層問題讓熱狗淘汰不對拍的網友，雖一開始熱狗就大方說：「今天我要來交朋友！」但面對各種辛辣回覆，與一些網路互撩橋段，當熱狗看到匿名網友中還有外籍黑人男性，嚇得直呼「唉唷威阿，我的天啊，好險喔，好可怕你們，網路交友真的不能信耶，不相信節目組對我那麼狠！」《不素之客》已於龍虎門官方YouTube頻道上線。

(中時 )