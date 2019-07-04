《浮士德遊戲2》姚以緹穿皮衣頂著高溫拍攝。（衛視電影台）

《浮士德遊戲2》柯淑勤飾演疑似幕後指使者胡慧明。（衛視電影台）

姚以緹在衛視電影台《浮士德遊戲2》飾演單親媽媽李媛，因小孩被CODE下指令讓陌生人帶走，不得已身上綁上炸彈攔截被逮捕的疑似CODE幕後指使者胡慧明（柯淑勤飾），最後她在梁仁傑（修杰楷飾）說服下放棄攔截送上防爆車，眾人必須在限時時間內破解CODE停止炸彈倒數解救李媛。結果姚以緹當天穿著皮衣拍這場戲，竟拍到熱暈送醫。

拍攝這場戲雖然已是10月，但當天台中溫度高達攝氏33度以上，全部劇組連同工作人員動員上百位人力拍攝，飾演鎮暴警察臨演們個個都穿上防彈背心全副武裝上陣，台中市政府還協調了十幾個單位支援，甚至連拒馬都是遠從霧峰運來現場，目的就是要真實呈現這場炸彈危機。

這場戲姚以緹身上綁著炸彈，同時還得穿著皮衣坐在防爆車裡拍攝，加上為了收音不能開空調使得車內更加悶熱，在如此高溫包圍下姚以緹不停地猛冒汗；拍到下午姚以緹臉色開始慘白，渾身無力疑似中暑，實在挺不住之下不得以喊停，工作人員趕緊過來幫她脫下皮衣散熱，但情況沒有好轉當下立即送醫。所幸體力恢復之後，為了不耽誤拍攝進度，又再回到現場繼續完成這場戲。

《浮士德遊戲2》播出以來深受25~49歲男性族群喜愛收看，與一般愛看戲劇的女性族群大不同，截至週三第8集為止，累積不重複收看觀眾共累積193.8萬人。其中25-34歲男性族群在第六集創下瞬間最高收視1.26，劇情落在黃尚禾飾演 Hank在玩 VR遊戲時被CODE入侵，梁仁傑透過VR遊戲與CODE見面互嗆，這段虛擬畫面劇情最吸引男性觀眾注意。FOX＋上架首週後衝到所有節目收視分鐘數排行第一，7月1日週一10集全部上架，看過大結局的觀眾們很有默契不暴雷，但也紛紛留言敲碗催促第三季快來。

四位主要演員修杰楷、鍾瑶、黃尚禾及姚以緹已經開始相約本週五晚間再次聚在一起收看大結局。

(中時 )