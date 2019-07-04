縣府建設處即日起至7月28日，推出以「金門美食讚」為主題的餐廳聯合行銷活動。（李金生攝）

金門美食天堂飄香兩岸，吸引更多遊客上門。（李金生攝）

「金門美食讚」周周抽出美食伴手禮，最大獎為金門至東京來回機票1張。（李金生攝）

打造金門成為美食天堂，縣府目標對準青創業者，輔導改善餐飲空間場域，也協助媒體曝光與宣傳。即日起至7月28日，推出以「金門美食讚」為主題的餐廳聯合行銷活動，周周抽出美食伴手禮，最大獎為金門至東京來回機票1張。

縣府為營造金門成為「培文創、育青創、挺青創」的搖籃，今年度推出整合性的「金門縣青年餐飲業輔導及品質提升計畫」，特別與國內產業輔導團隊中衛發展中心針對青年創業、青年返鄉、二代接班及青農等進行一系列的創新營運輔導，包括國內外媒體行銷報導及參展推廣在內。

主導的縣府建設處即日起至7月28日，推出以「金門美食讚」為主題的餐廳聯合行銷活動，民眾至青年餐飲輔導餐飲業者包括LIN＋咖啡、Mimo 咖啡、十四迴路料理、黑堂複合式餐飲、小島商號、津味小吃、老六小館、金門楊家雨川食堂、牛二爺牛肉麵專賣店、義巷屋、AROMA 義式創意料理、愜意甜點工作室、鄰家廚房、嘉年華冰果室、9198JOYBAR餐酒館、朝食早餐店、金門野宴餐廳、北街古早味、平衡式果汁舖、轉角咖啡、樸食A table、六合極品海鮮鍋物專賣店消費，在「金門美食讚」粉絲團按讚並上傳照片分享，於7／9、7／16、7／23、7／30周周抽出美食伴手禮。

最大獎為金門至東京來回機票1張，中獎名單公告於「金門美食讚」粉絲團。另在7月12日(五)「餐廳優惠感恩日」當天至配合輔導的餐飲業者消費，即可享受義大利麵買1送1、蜂蜜綠茶買1送1的專屬優惠。

相關活動資訊可上金門縣青年餐飲業輔導及品質提升計畫網站或〈金門美食讚粉絲團〉了解。

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