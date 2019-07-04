前總統馬英九4日前往雲林縣虎尾鎮參訪毛巾觀光工廠，鼓勵業者多元創新，還建議業者製作總統參選人的毛巾造型布偶「雲林那1位女婿造型很容易設計」，對於國民黨3場國政說明會，認為參選人都提到「重啟核4、以核養綠」是很正確的事。
馬英九4日南下雲林關心地方產業，造訪虎尾鎮興隆毛巾觀光工廠，表示10年前來參觀過，如再舊地重遊，發現工廠不斷進步、創新，讓台灣的毛巾產業充滿願景，尤其是各種毛巾造型布偶非常具有特色。
馬英九拿著媽祖與千里眼、順風耳將軍的毛巾造型布偶，建議業者可以製作總統參選人的毛巾造型布偶，一定很有賣點，並強調「尤其雲林那1位女婿，造型很容易設計」，旁邊馬上有人說「對啊，韓國瑜的造型毛巾不用頭髮，一定很可愛」。
被問及國民黨3場國政說明會有何看法、欣賞哪1位參選人的政見，馬英九認為他們各有特色，都做了充分的準備，這是很好的現象，大家都講到要重啟核4、同時重視以核養綠，這是非常正確的方向。
對於建議業者製作韓國瑜的毛巾造型布偶，是否表示支持特定參選人，馬英九笑著說，沒有特別的意思「大家不要想太多了」。
(中時 )
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