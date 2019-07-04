彰化鐵路高架化難度最大當屬於機務段調車場遷移，台鐵框列花壇近40公頃農地，掀起熱議。（吳敏菁翻攝）

彰化位於山海線交會，彰化鐵路高架化難度最大當屬於機務段調車場遷移，台鐵匡列花壇近40公頃農地，掀起熱議，花壇人不滿良田要被徵收，縣府表示尚在可行性評估，未來納入綜合規畫，將同步辦理花壇擴大都市計畫，提升花壇站為一級車站。

彰化鐵路高架化爭取交通部最後核定，還在緊鑼密鼓作業，5日交通部還要召開審查會，高架化被退件多次，審查委員指出，主要在高架化後車站周邊的都市計畫，得一併納入規畫，才能有效縫合都市兩半，不至於讓高架化後的車站成為孤島。

但是除了彰化市的都市計畫搭配鐵路高架化重新規畫，整個機務段南遷，在花壇也掀起討論的聲浪，不滿高架化後，彰化市成精華區，都市土地「寸土寸金」，占地良廣的調車場卻要「丟」給花壇？犧牲廣大的良田。

台鐵為了調度場遷移傷透腦筋，曾將彰化田中、花壇和台中大肚等地都納入考量，最後選址在花壇，但也只是初步框列土地，還待高架化核定後納入綜合性規畫，進行細部的實質規畫。

彰化縣政府工務處長林漢斌指出，彰化鐵路高架化以帶動整個北彰化的發展進行全面性考量，配合台鐵的政策，框列南機段土地位於花壇火車站以北4公里，高速公路和鐵道之間的農業用地，概估至少需要3、40公頃的用地。

林漢斌強調，台鐵機務段落腳花壇，還得細部規畫宿舍群等，彰化縣政府也會同步配和辦理花壇擴大都市計畫，給予土地開發的優惠，爭取將花壇車站和彰化站併列為一級車站，增加自強號等停靠列車等，讓花壇、彰化緊密成為雙子城，提升為交通大站，帶動花壇更進一步的繁榮發展。

(中時 )