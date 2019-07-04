雲林縣麥寮鄉因社會福利佳、台塑六輕提供大量就業機會，在少子化的趨勢下人口逆勢成長，其中麥豐村人口數達9400餘人，是全縣人口最多的村，麥寮鄉公所4日表示為方便管理同時提供更好的服務品質，將規畫分村。

麥寮鄉位於雲林沿海「風頭水尾」，早年人口數不到3萬，1994年台塑六輕落腳麥寮後，人口即不斷增加，去年躍升為雲林縣第4大鄉鎮，今年人口數增至4萬6000餘人超越西螺鎮，成為雲林縣第3大鄉鎮，僅次於斗六市與虎尾鎮。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉增加的人口，主要來自於周邊鄉鎮民眾遷入，以及六輕員工就近置產買房，其中位於市中心的麥豐村，由於生活機能便利，人口數達到9400餘人，考量村務管理，鄉公所有意將麥豐村分村。

蔡長昆說，麥寮鄉原本有12村，其中三盛村因台塑六輕設廠，人口不斷增加，因此於2014年將三盛村分為三盛村與中興村，全鄉增至13村，目前麥豐村也面臨類似情況，不少村民因而向鄉公所反映分村。

蔡長昆指出，以往雲林縣人口數有70萬以上，今年5月統計僅剩68萬3000餘人。麥寮鄉是縣內少數人口逆勢成長的鄉鎮，為了維持人口不斷增加，將持續加強社會福利與地方建設，希望日後能突破5萬人，打造麥寮鄉成為雲林沿海的新生活圈。

(中時 )