今記者會上許多音樂人現身支持。（獨一無二娛樂提供）

近年黑膠唱片逆勢成長，正以新音樂載體霸主之姿崛起。全台最大黑膠唱片公司「好感音樂」與募資平台龍頭flyingV順勢推動「臺灣黑膠國際化元年」，藉由黑膠載體，讓臺灣音樂真正「賣得出去」、「賣」向全球，記者會上不少合作音樂人都現身支持，包括董事長樂團、郭蘅祈、鍾興民、東京中央線-謝明諺、管風琴家余曉怡、創作才女李善霓、極簡音樂大團、Go Go Machine Orchestra、飛鴻樂團。

7月4日正好是董事長樂團出道第22周年，對於「臺灣黑膠國際化元年」，董事長樂團表示：「音樂不只是一種旋律，更是一種連結！董事長樂團要做世界第一張廟會黑膠，把台灣的聲音、土地的驕傲介紹給全世界。為十年、二十年、三十年、甚至更久的以後，留下一片搖滾回憶！」主唱吉董也說，因為《眾神護台灣》、《祭》都是蕭青陽老師設計，老師的作品就是藝術，收藏這樣的黑膠唱片更具意義。」

董事長樂團近四年巡迴美加超過15個城市，曾代表台灣參加Pop Montreal國際音樂節，德州SXSW南方音樂節等。從發行《眾神護台灣》後，董事長樂團將融入廟會元素、民俗技團、各式傳統樂器融入搖滾裡，「越在地越國際」。8月中將與八十八顆芭樂籽、美秀集團、草屯囝仔同赴南韓參加當地最大音樂活動「仁川音樂節」，成為台灣首次大規模樂團進軍韓國樂壇，已受到當地媒體的關注與報導，董事長樂團更將帶領草屯囝仔登上主舞台演出。由於曾經參與過南韓大邱市參加「大邱炸雞啤酒節」，加上韓劇總演出韓國人很會喝，他們思考是否將招牌歌曲《山地醉拳》大酒缸原汁原味搬上夏日舞台，與現場民眾一起「呼乾啦」！

日前董事長樂團發表與潘越雲合作數位單曲《感謝》，有別以往鐵漢搖滾風格，透過潘越雲天籟美聲詮釋下，聽見董事長樂團音樂創作的柔情萬種，主唱吉董個呼籲歌迷要下載支持，董事長樂團才有經費做一整張台語新專輯。其實日前才為了新專輯製作遠赴加拿大溫哥華，與多位當地優秀音樂人合作，包括加拿大朱諾獎入圍者，關於第十三張專輯董事長樂團不願多透露，只表示有別於以往，是張很有畫面的專輯。

此外，資深歌手郭蘅祈《愛相同》黑膠唱片專輯，除了以重製經典女伶代表歌曲致敬歌壇外，更是臺灣史上第一張為關懷愛滋、反歧視而發行的黑膠實體，也是同婚專法施行之後的代表作品。另外還有歌壇創作新人李善霓，以23歲的最輕年齡發行黑膠，打破台灣黑膠文藝復興運動以來紀錄。

(中時 )