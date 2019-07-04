台鐵152次自強號列車3日晚間行經嘉義火車站發生逃票乘客，持水果刀刺殺25歲李姓鐵路警察不幸殉職案件，震驚社會。（翻攝自臉書社群《爆料公社》）

台鐵152次自強號列車3日晚間行經嘉義火車站發生逃票乘客，持水果刀刺殺李姓鐵路警察，不幸殉職事件，震驚社會。台中市1名警局警官指出，柔性勸導無效，別徒手與歹徒搏鬥，創造與歹徒間「安全距離」，提議應讓警察配帶「臂盾」來因應。

曾擔任10年鐵路警察的楊姓警官說，過去在「護車勤務」時，常遇到補票糾紛事件，有些乘客可能被查到逃票「見笑轉生氣」，情緒相當激動，當時他與對方進行「談判」，若對方表示身無分文，並自掏腰包幫忙「補票」。

「提高警覺性、保持安全距離」楊姓警官指出，若對方手持棍棒、刀械甚至槍枝，一定要創造出與歹徒之間的距離。歹徒手持棍棒、刀械需空出2～3公尺的距離，若赤手空拳也要有閃避「1個揮拳」約1公尺空間，伺機請求同事到場支援。

「若歹徒有進一步攻擊？」楊姓警官指出，目前警界開始流行「臂盾」，在巡邏車上、值班台、列車都可以放置使用「臂盾」馬上因應，強硬的鋼板，防刀、防砍、防打的作用，並適時拖延時間，請求線上同仁到場支援，降低獨自涉入險境的機會。

目前台鐵針對逃票僅依鐵路運送規定辦理，里程區間票價再加收百分之五十，有旅客抱著僥倖心態，上車不買票，或買短程搭長程，有民眾認為應修法訂刑責，嚇阻逃票慣犯；另市警一分局提供，無法搭車返鄉民眾，臨時急難「返鄉川資」向台鐵、客運等兌換車票返鄉。

(中時 )