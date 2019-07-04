小馬和玩聲樂團站在一起看起來毫無違和感。（馬米娛樂提供）

小馬（倪子鈞）與台灣職業阿卡貝拉界第一把交椅「玩聲樂團」合作的新歌〈與我同行〉，日前被八大電視相中成為新戲主題曲，這首帶有搖滾熱血風格的新歌，原是小馬在今年四月搭配手遊主題曲而上架的歌曲，再度重製及融合阿卡貝拉曲風與玩聲樂團合唱，最初的契機竟是因為要跟玩聲樂團「搶歌」！小馬表示：「因為唱片公司小小作業疏失，讓這首歌都收錄在彼此的專輯中，但是版權並沒有在任何人名下，後來談了好幾次都沒有結論，因此我靈機一動乾脆邀玩聲樂團一起合唱這首歌，不但促成了合作更解決的版權問題！」

小馬為了這次合作不但拿出十足誠意租下頂級錄音室錄音，更親自下海擔任MV導演，從腳本、場景都親力親為去盯；MV中自導自演的小馬化身拚勁十足的老闆，帶領玩聲樂團飾演的員工一起向前衝，小馬表示：「劇中我就是老闆帶員工一起衝，他們為我很賣命，雖然偶爾頑皮，但卻是上下一心，無論是高山低谷或是多少風雨，都會在我旁邊與我同行！由於帶著玩聲樂團的五個人去完成一件事這樣的概念符合歌曲精神，所以有老闆跟員工的扮演，加上年齡也比他們大，所以演老闆這個角色也適合！」

平均年齡比玩聲樂團成員大15歲的小馬，與這群大男孩站在一起感覺並無年齡上的差距，問小馬平常如何保養及抱持年輕秘方？他笑說：「內心保持平靜及快樂是良方，來源就是我的老婆跟小孩，是他們讓我能時時保持快樂的泉源！」

(中時 )