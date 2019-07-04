中市興中停車場旁的BRT行控中心成為遊民棲身處所，環境髒亂。（陳淑芬攝）

陳淑芬、王文吉／台中報導

中市興中停車場旁的BRT行控中心，閒置荒廢多時，成為大批遊民棲身溫床，雖緊鄰台灣大道的精華地帶，但環境髒亂惡臭，嚴重打擊市容觀瞻。台中市府交通局4日回應表示，每月均會同相關單位定期會勘清理，但清不勝清，興中停車場興建工程即將在今年底進行圍籬施工，遊民將無法再進入棲身。

台中市BRT藍線喊停，經變更推動為「優化公車專用道」，興中停車場旁規劃的BRT行控中心，在交通局行政科等單位撤出後，因荒廢多時而成為遊民棲身之所，尤其，2樓木棧平台空間獨立又可遮風避雨，遊民隨處鋪床席地排排睡、欄杆隨處晾曬衣物、棉被，到處推放家當、資源回收等雜物，棄置剩食傳出陣陣臭味。

台中市交通局長葉昭甫回應表示，興中停車場旁的原BRT行控中心早期就出現遊民問題，興中停車場興建案已在今年發包，即將進入工程階段，今年底就會興建圍籬進行施工即可改善，遊民就無法再進入。

台中市交通局停車管理處長張應當指出，行控中心的1樓及2樓平台常被遊民占用，交通局每個月定期1至2次進行例行性會勘清理外，接獲投訴也會密集勘查，都會同社會局、警方及區公所等單位現場會勘，由社會局介入輔導安置，清潔隊人也會到場清理環境，但是，環境一清理好後，遊民就再度返回，常清不勝清。

張應當指出，興中停車場興建案目前設計為地下2樓、地上5樓的立體停車空間，預計在今年底到明年初之間就會設置圍籬開挖，展開施工。

當地大誠里長林志隆表示，行控中心成為遊民棲身之所，遊民時有10多人聚集，相關單位會勘清理時，他們會將家當搬走離開，但是，會勘後就再度搬回，雖遊民境遇堪憐，但確實對附近環境、治安等造成困擾。

(中時 )