馬來西亞女歌手李幸倪（Gin）曾參加各大歌唱選秀節目，在香港發行3張粵語專輯，如今醞釀10年、將於19日推出全新國語專輯《浮世繪》，她開心表示：「這張國語專輯是送給我自己出道的10週年禮物。」新歌〈以愛情的罪名〉MV中，李幸倪分飾兩個角色，一個是審判者、一個是囚犯，當她穿上一身特別訂製的火紅審判女王裝，戴上荊棘的后冠，坐上佈滿荊棘的寶座，Gin表示，「寓意愛情雖然美好但也有刺，就像玫瑰一樣，美麗但也有刺，在愛裡面很多時候也是會受傷害的。」

她透過特殊化妝，呈現滿身是傷的視覺震撼效果，Gin表示：「身上的傷口做得很逼真，當進入角色後，望著傷口以為自己真的受傷！」以色彩美學著稱的金曲導演陳映之，透過這個MV想傳遞一個訊息，就是在愛情世界裡面大家都是平等，沒有所謂審判者或是卑微的角色，每人都會因為自己所愛去經歷一些痛苦，經歷痛苦之後會勇往直前。談到陳映之導演，Gin雀躍地說：「好開心可以和導演合作，這次真的得著不少，他拍攝風格偏好明亮多彩，這次能夠營造另類氣氛，確實難得。這種拍攝手法從來沒有在我的MV出現過，所以感覺很新鮮。」

Gin在MV中擔任一個清明高冷的旁觀審判者，抽身在外旁觀故事的發展，Gin表示：「拍MV時，我不自覺地完全進入了歌詞裡的角色，很多時唱到某句，自己也覺得身同感受。」這首歌由張學友、莫文蔚、容祖兒等御用知名音樂人Alex Fung監製，音樂鋪排有張力，李幸倪說：「這首歌很難唱、很高音，錄音時感覺像要斷氣，極具挑戰性！」

(中時 )