孩子們研發的「酒釀洛神夾心餅」下周就要上市，沒想到陳爸來不及親眼看到。(頂新和德文教基金會提供)

台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗今天下午猝逝，震驚各界。與他認識多年的頂新和德文教基金會創辦人魏應充傍晚聞訊相當難過，他表示，基金會提供書屋的孩子烘焙訓練，孩子們研發的「酒釀洛神夾心餅」去年剛獲將才學堂烘焙錦標賽的最佳在地點心獎，下周就要上市，沒想到他來不及親眼看到。

頂新和德文教基金會近年推出將才學堂計畫，攜手台東孩子的書屋等公益團體，推出烘焙技職教育計畫，由基金會協助規劃硬體資源、專業師資及系統性課程等資源，讓高關懷青少年免費習得專業技能，以利未來進入烘焙產業成為一流人才。該計畫推出2個年度已有300多名高關懷孩子受訓，其中約30多人來自台東「孩子的書屋」。

據了解，魏應充多年前即因關心偏鄉童與陳爸熟識，近年會推出將才學堂烘焙計畫也與陳爸提供相關建議有關。該烘焙計畫為每年360小時的訓練課程，學成後有年度烘焙大賽，脫穎而出的隊伍所研發的產品將可在布列德麵包店上市，民眾購買獲獎單位所研發的產品，淨利也將全數歸該團體用來協助更多弱勢孩子。

書屋的5名孩子去年參與烘焙競賽，以「酒釀洛神夾心餅」獲最佳在地點心獎。產品預計下周在布列德門市公益開賣，販售所得淨季將捐助給書屋。

這項點心以台東特產洛神花，用小米酒釀製所製成，去年獲獎時，孩子的書屋文教基金會創辦人陳俊朗陳爸曾表示：「這款點心的設計理念是希望離鄉打拼的台東孩子們無論身在何處，只要嚐到這款點心，都能回憶起美麗的故鄉。」

(中時電子報)