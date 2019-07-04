瑞瑪席丹13日首辦個唱。（愛貝克思提供）

瑞瑪席丹（Rima）13日將在三創Clapper Studiod開唱，首次進行售票演唱會的她，為舒緩緊張的壓力同時也為了練就充足的肺活量，不但勤跑練團室還頻上健身房，每週到練團室跟健身房報到至少四至五次。重訓、跑步、跳繩練肺活量，攀繩、吊環鍛鍊核心肌群，讓她舒緩開唱的緊張壓力，讓她有充足的能量應戰。

演唱會進入倒數12天，Rima用盡全力備戰，為了要呈現出豐富的音樂演出，演唱會歌單一再調整，歌唱課不間斷，就連練團都增加次數，就為了將最好的演出呈現給大家。經由上週Rima在香堤廣場的金曲星聲代演出，Rima首場個人演唱會已經完售，看到售票網站上掛著完售兩字，開心表示「謝謝大家的支持，謝謝歌迷朋友們的大力支持，演唱會一定會盡力演出」！

Rima對於演唱會的緊張，只能靠健身來發洩，雖然總是練到筋疲力竭，不過為了要讓歌迷們聽到完美的演出，Rima笑說：「只好去當忍者發洩一下壓力，畢竟腹肌也是不好練的。」並表示：「這次演唱會除了會唱專輯中的歌曲，還加了不少大家沒聽過的歌曲，這是自己首次在這麼多人面前表演，希望可以讓大有驚豔的感覺，更希望歌迷朋友們會喜歡！」

(中時 )