行政院長蘇貞昌4日南下台中視察「旱溪排水大康橋計畫」時表示，旱溪採分段整治、銜接各渠段，他責由經濟部水利署持續辦理、盡快做出成績，中央將補助大康橋計畫總經費20.9億元，且整治後的新生地、休憩用地，將連通成為一體。 對此，經濟部水利署表示，「旱溪排水大康橋計畫」，是一項減災及環境營造雙贏計畫，目前該署正全力推動此計畫的國光橋至日新橋渠段整治。其中，鷺村橋至日新橋渠段用地，已取得，並在設計中，規劃在今年10月發包。

至於國光橋至鷺村橋渠段工程用地取得中，預於明年辦理工程發包，預定2021年完成，讓大康橋成為台中市新亮點。

蘇揆以過去擔任台北縣長整治大漢溪、新店溪及淡水河為例指出，他深知淹水的痛苦，因此，非常重視及要求每一個縣市的治水工程。台中市人文薈萃，旱溪整治後，從易淹水地區，轉變為親水環境，並增加漂亮的新生地，這對市區非常重要。 蘇貞昌強調，淹水、施政都不分藍綠，希望地方與中央共同合作，讓旱溪蛻變為親水環境，成為市民的福利。為利於工程落實，並加速進行，蘇揆也請台中市政府切實執行安全維持等配套措施。

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