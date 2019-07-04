巨人先發投手今村信貴在第6局時上演漂亮的三上三下，其中台灣好手陽岱鋼功不可沒，雖然陽岱鋼今日前4打席無貢獻、僅選到一次保送，不過4屆洋聯金手套得主可不是浪得虛名，第6局美技接殺一支很有可能形成長打的全壘打牆前飛球，今村還特地像陽岱鋼擊掌致謝。

陽岱鋼在本季首次先發擔任第一棒，雖然打擊目前尚未有貢獻，不過6局上巨人5比1領先時，中日龍洋炮維西亞多(Dayan Viciedo)敲出右外野方向飛球，陽岱鋼一路追到全壘打牆前，看準時機一跳躍就將球穩穩接進手套，巨人球迷立刻報以熱烈歡呼。

巨人投手今村信貴比出「兩人出局」的手勢，陽岱鋼也做出同樣手勢回應，該半局結束後，今村更在休息室等陽岱鋼回來，和他擊掌致謝。2日陽岱鋼在後半段代打上場，同樣幫助投手菅野智之美技接殺飛球，當時菅野還90度鞠躬向陽岱鋼致意。

今日今村信貴主投6局，僅被敲4支安打、有4次三振，不過有3分自責分，8局上半結束，巨人以5比3領先。

(中時電子報)