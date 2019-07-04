參謀本部人事次長李定中少將 今布達 20:062019/07/04 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 參謀本部人事次長交接，新任李定中少將（右），舊任傳正誠中將（左）。（圖／軍聞社提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 參謀總長沈一鳴上將今日主持參謀本部人事次長任職布達交接暨授勳典禮，典禮上午在國防部博愛營區舉行，新任和原任次長在沈一鳴監交下，完成印信交接，新任人事次長李定中少將並宣誓就任；沈一鳴也代表國防部長嚴德發，頒授原任次長傅正誠中將「四等雲麾勳章」，肯定其任內的付出與貢獻。傳正誠調任陸軍教準部指揮官。李定中明年元旦晉任中將。 (中時 ) #李定中 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍事熱門新聞 先下手！為S-400抗美制裁 土囤F-16零件 - 軍事 救救福特號！美修超航母向外求援 - 軍事 航母改造博物館失敗 印度維拉特號將拆解 - 海軍 俄國戰車表演畫圖切水果 展現駕駛兵的細膩 - 軍事 印度光輝戰機油箱意外脫落 撞出大坑引發恐慌 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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