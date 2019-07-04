參謀總長沈一鳴上將今日主持參謀本部人事次長任職布達交接暨授勳典禮，典禮上午在國防部博愛營區舉行，新任和原任次長在沈一鳴監交下，完成印信交接，新任人事次長李定中少將並宣誓就任；沈一鳴也代表國防部長嚴德發，頒授原任次長傅正誠中將「四等雲麾勳章」，肯定其任內的付出與貢獻。傳正誠調任陸軍教準部指揮官。李定中明年元旦晉任中將。

(中時 )