照顧弱勢是高雄市長韓國瑜施政的核心價值，高雄市都發局為儘量符合不同家庭的實際需求，推出「多元住宅輔助方案」，包括房屋租金補貼、購屋貸款利息補貼、包租代管、興建社會住宅等，提供市民多樣化的選擇，減輕弱勢家庭支出負擔。

高雄市政府今年的住宅補貼方案，將於7月22日開始受理申請，至8月30日截止，都發局提醒市民把握時間申辦。

都發局長林裕益4日表示，今年預計提供超過1萬戶以上的弱勢家庭居住輔助，其中包含1萬戶每月3200元的「房屋租金補貼」、532戶「自購住宅貸款最高210萬元」，及381戶「修繕住宅貸款最高80萬元」的利息補貼。

此外，符合經濟及社會弱勢資格者，還可享有0.562％優惠利率，請有需要的市民朋友把握機會。

根據調查統計，高雄弱勢家庭及青年多數認為，「住宅補貼」最能符合他們的實際需求，可以自行覓尋合宜房屋。因南部地區房屋租金並不像北部昂貴，南部民眾大多會優先考慮家人的就學就業便利性。

都發局住宅發展處長翁浩建說，今年的住宅補貼申請管道有5種，民眾可任選方式申辦，另外，也提供「假日收件服務」，並預定於7月27日（小港空中大學）、8月3日（楠梓區公所）、8月10日（五甲國宅社區活動中心）提供民眾就近申請服務。

(旺報 )