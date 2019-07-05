兩岸交流已經是不可避免的趨勢，樹德科技大學日前到大陸上海市與上海工商外國語職業學院、上海出版印刷高等專科學院、上海東華大學，透過演出，讓對岸的學校看到更多傑出學生的表現。

交流團隊由樹科大演藝系主任俞秀青率領，共有黃郁珊、程穩育、鄭羽辰等7名菁英學生前往，演出《All that Jazz》、《詩人的責任》、《望春風》、《情非得已》、《Stub ＆ Babe》、《Old Town Road》等作品 。

上海工商外國語職業學院國際教育學院院長暨外事處處長嚴庭國，與樹德科大師生分享多年旅居國外的經歷，嚴庭國是阿拉伯語專家，在伊拉克與葉門生活多年，對各國奇風異俗多有涉獵，談話中讓師生增長不少知識。

創意設計學院院長王正明，專研藝術與書法多年，他在交流中親自指導學生，用學生的姓名撰寫狂草書法，師生互動良好。

樹德科大演藝系學生則帶來精采舞蹈與戲劇作品，令嚴庭國與副院長鄒滿升對學生演出水準相當稱讚。

雙方在交流座談會分享各校課程與學習經驗，上海的學生對前往台灣做交換學習充滿期待，因為台灣可以自主選課；而台灣學生對上海人處事的執著認真望塵莫及，深感值得借鏡、學習。

(旺報 )