2019第3屆松山盃國際籃球邀請賽進入第5天單循環賽程，賽前都是5戰全勝的福岡第一高校、明成高校上演「日本內戰」，首節打完就取得領先的福岡第一高校，下半場將差距越拉越開，終場91：52、39分之差賞明成高校本屆松山盃首敗，自己則維持不敗金身。

福岡第一高校是2018冬季盃（ Winter Cup）冠軍隊，也是旅日棒球好手陽岱鋼的母校，明天將和松山高中交手，福岡第一高校欲追求全勝封王，教頭井手口孝表示，松山盃目前為止還沒輸過，希望可以保持到最後一戰都贏球，幫助我們在接下來的日本夏季IH聯賽有更多信心。

福岡第一高校候場指揮官河村勇輝，是在日本國內相當受到矚目的好手，繼高一首屆松山盃，今年再度來台參賽，對於松山高中有超過200公分的長人印象深刻，他謙虛說自己不會因為人氣高而自滿，反而更要好好打球，井手口孝透露，雖然河村勇輝身高僅172公分，看到偶像渡邊雄太、八村壘都挑戰NBA，因此也心懷美國夢，他也祝福子弟兵有朝一日能圓夢。

松山盃與賽八隊在5天賽程進行單循環賽，戰績最佳的隊伍獲得冠軍，目前福岡第一高校6勝0敗單獨領先，今年NBA選秀會首輪中選好手八村壘的母校明成高校5勝1敗居次，以松山畢業球員及旅美好手組成的Jumpman大學新秀隊，今天稍早在靠著「馬勵兄弟」馬建豪17分，以及林勵單場6記三分球、豪取23分幫助，88：77擊退能仁家商，5勝1敗暫居第三，地主松山高中今天則是79：73取勝美國聖依納爵高中，排名4勝2敗暫居第四，第五美國聖依納爵高中(2勝4敗)、第六能仁家商(1勝5敗)，馬來西亞柔佛州代表隊靠著今晚70：68氣走高雄市137聯隊，終於在勝場開胡，1勝5敗排第七，137聯隊則苦吞6連敗墊底。

(中時電子報)