前印度旗艦維拉特號航母

曾經是印度海軍旗艦的半人馬級航空母艦維拉特號(INS Viraat)，在前年退役後計劃改造為航母實體博物館，在幾經周折後印度軍方已決定放棄改造計劃，將這艘曾為英國參加過福克蘭島海戰、前後服役超過半世紀的航空母艦報廢拆解。

《環球時報》引述印度媒體報導，印度國防部準備將2017年退役的維拉特號航母當做廢品出售，該艦退役前分別在英國皇家海軍和印度海軍服役了近60年，是世界上最古老的航母之一。

印度國防國務部長舒里帕德．內克告訴印度聯邦議會，由於仍沒有收到一份完整財務提案，這艘退役的航母無法交付給任何州政府。舒里帕德．內克表示，考慮到安全、安保和其他因素，在與印度海軍協商後，決定將維拉特號航母報廢處理。

報導說，維拉特號是印度海軍裝備的第2艘航母，該艦原本是英國皇家海軍裝備的競技神號(HMS Hermes，R12)航空母艦，1959年開始加入英國皇家海軍服役，1982年參與福克蘭群島戰爭的特遣艦隊，於1984年退役。1986年英國宣佈與印度達成協議，將該艦出售給印度海軍，1987年競技神號在達文波特接受了全面改裝後，同年5月12日加入印度海軍服役，並更名為維拉特號。2017年3月，維拉特號正式退役。

值得一提的是，印度首艘航母的維克蘭特號(INS Vikrant)也曾在1997年退役後改造成博物館。但由於印度政府無力支撐高昂的維護保養費用，維克蘭特號最終也沒能逃脫被拆解的命運。

(中時電子報)