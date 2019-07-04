20190704中天新聞 遭館長酸「假愛台」吳宗憲直播火大駁斥

網紅「館長」陳之漢先前在直播中點名綜藝天王吳宗憲假愛台，痛批他賺的是台灣人的錢，再飛去大陸賺大陸人的錢，對此吳宗憲昨日也在直播中正面反擊館長，要館長不要在吹噓做公益了，「拿公益來比，921你捐多少？」

吳宗憲稱自己在演藝圈30幾年，沒有黨派色彩，認為藝人職責是為大家服務、娛樂大眾，如果可以誰願意離鄉背井？「你做你的生意，你搞你的嘛，不要批評到我們身上，你批評誰都可以，你批評我你就踢到鐵板。」稱自己不僅早就在大陸發展，還有「南進政策」，沒一個藝人比他在東南亞演出更多，今年8月份還要去雲頂開演唱會，吐槽館長「頭殼不好」。

吳宗憲認為藝人赴陸表演是為人民服務，若真的有領導找他們去見面，也可以告訴領導狀況，怎麼樣讓一切更好，「還是你有辦法？不然你來啊！」

吳宗憲更在直播中要館長別在吹噓做公益了，「拿公益來比呀，921你捐多少？」講完還不忘拍了一下桌，笑稱自己很少生氣，「第一個出來做募款、捐館的也是我們，我們常態性都有在捐款。」

吳宗憲還以自己捐錢幫助滑輪溜冰選手陳映竹到美國各地訓練為例，稱這只是互相幫忙，這有什麼問題可說，接著火大爆粗口宣布：「他X的以後再講我(有)顏色，我真的把你祖宗八代都譙出來。」嗆直播沒有尺度，但電視有，所以要譙大家就來譙。

(中時電子報)