獨居長輩們享受按摩師父的抓龍，一臉舒服又享受。（謝瓊雲攝）

華山基金會員林天使站，今天帶12名服務的獨居長者，到員林市區免費體驗泡腳與足底按摩，長者們都是人生首次體驗足浴按摩，感受暨痛又舒服的難得享受，特殊的表情全寫在臉上，令華山志工們也忍不住笑開懷。

參與的長者從72歲到102歲人瑞，12位師父一字排開，個個經驗老到、手藝精湛，讓阿公阿嬤們既舒服又享受；人瑞爺爺過程中太放鬆，陷入沉睡，醒來後直呼太舒服了！還有阿嬤在旁眉開眼笑得附和，「哇這世人今仔日最好命！」

站長施宜蓁說，感謝員林市「君悅足體養生館」免費招待獨老們體驗足浴按摩療程，按摩師夫們手藝好、還個個風趣健談，把老寶貝們一個個逗得笑呵呵；除了提供場地免費為長輩們按摩、泡腳，還贊助當天老人保險、午餐及點心，希望藉由這次的活動拋磚引玉，讓更多人一起加入愛老人行列，共同照顧厝邊老大人。

養生館技術總監陳建均說，許多年長者末梢血液循環功能不佳，藉由腳底足浴及肩頸按摩，促進免疫系統活化加強調節代謝，並達身心靈放鬆，今晚回家一定很好睡。

施宜蓁說，華山基金會已在彰化縣設立22個愛心天使站，服務近1700名三失長輩，提供關懷訪視、家務協助、原床泡澡及陪同就醫等到宅服務，以老吾老以及人之老的敬老精神服務社區老人。「守護今日的老人，就是守護明日的自己」，懇請社會大眾有錢出錢，有力出力，支持『每月1250─送愛到家』孤老認助計畫。愛心專線：(04)8393512施小姐；劃撥帳號19960885 戶名：華山基金會(備註員林站)。

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