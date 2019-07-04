小S和三個女兒。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

小S一家五口。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

主持人小S和許雅鈞14年前結婚，陸續生下三個女兒Elly（許俏妞）、Lily、Alice（許老三），最近13歲的Elly登上時尚雜誌，有網友讚她氣場強大，甚至撞臉飾演《鬼怪》女主角金高銀，但小S先前曾放話，絕對不會讓女兒出道，小S今(4日)受訪除了表示對愛女表現驕傲，也改口說自己無法強迫女兒改變興趣，目前先「順其自然」。

小S最近和大S、范曉萱、阿雅上《我們是真正的朋友》，相較於大S不捨和兒女分離，小S和女兒的互動比較像朋友，其中一集中，在緬甸的小S跟Elly視訊聊天，聽到女兒想買昂貴衣服，小S隨即變臉，提醒女兒只能買1000元以內的衣服，一旁的大S便跳出緩頰，主動表示願買給Elly當作舞蹈比賽的獎品，小S則不悅教訓女兒，不能養成花錢如流水習慣，人重要的還是氣質，可見她對女兒教育之重視。

最近Elly以一張「高級臉」登上時尚雜誌封面，網友大多給予好評，認為Elly越大越有自己的架式，未來有望出道。據《聯合新聞網》報導，小S聽聞後也十分開心，直說這世上只有Elly比她還紅會讓她不忌妒、更開心，她透露Elly一直想向大S看齊當演員，但她擔心女兒吃不了苦，只能先告訴Elly不會主動幫她，但有機會上門她也不會阻止，這次Elly獲好評，是否要解禁讓女兒往演藝圈發展？小S沒把話說死，只說順其自然，之後的事之後再說。

(中時電子報)