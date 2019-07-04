桃園市空服員職業工會今日批評長榮航空提出的和平義務條款嚴格，簽下恐使工會在未來有更多被秋後算賬的空間，是團體協約遲遲無法簽成、罷工難以收場的主因。長榮稍早反駁，20次團協協商過程中，早已提出反霸凌、離島航線不得罷工、訂定罷工預告期等訴求，是工會極盡推託，接下來想再協商，就等有一定共識再談，否則只是浪費社會資源。

長榮航空指出，堅持將反霸凌條款落實於團體協約，是希望工會承諾不因員工是否加入，而有任何霸凌、歧視、貶抑或其他違法及不當言行。隸屬桃產總旗下的空服員工會，3年內罷工2次，以極大化犧牲旅客權益來成全工會自身利益，造成社會動盪，長榮航空無法苟同，所以必須要有公益性條款，如離島航線不得罷工、要有預告期等。

此外，空服員工會要求長榮將參與罷工會員的權益，恢復至罷工前的狀態，尤其是要求公司將5月8日發布關於暫停調薪、發放年終獎金及優待機票使用的公告撤回，長榮航空強調，基於對罷工期間堅守崗位之空地勤人員之獎勵承諾，無法應允，且無法認同工會將這種「既要罷工，又要分享執勤人員獎勵」的要求，還抹黑此為公司秋後算帳手段。

長榮航空表示，工會每次在協商後，即對長榮航空進行抹黑，讓公司多次蒙受不白之冤，呼籲工會若有誠意讓罷工落幕，應該在雙方有一定的共識後，再行協商才有實益，否則只是一再博得版面與浪費社會資源，對解決爭議並無實質意義。

(中時 )