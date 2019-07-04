打擊毒品，高雄市長韓國瑜4日特地前往毒品防治局聽取簡報，指示毒防局加強宣導反毒，隨後他前往美麗島捷運站光之穹頂，欣賞中華藝校團隊的反毒快閃舞蹈，和民眾一起宣誓「只要愛，不要毒」，邀市民用「愛與關懷」向毒品宣戰。

韓國瑜表示，高雄有港口、機場，漁船、貨船及飛機進出容易造成毒品走私，因此「決戰境外」是首要任務，毒防局應展現積極反毒決心，讓販賣、製造毒品的人心生畏懼，不敢把毒品帶進高雄。

韓國瑜說，吸毒年齡層年輕化、新興毒品也有多樣化趨勢，毒品氾濫問題相當嚴重，再不反毒勢必動搖國本，他藉由這場快閃活動鄭重呼籲家長及青少年朋友，務必提高警覺，高雄是全台唯一擁有毒品防制局的城市，代表十足決心向毒品宣戰，要將高雄打造成「無毒成市」。

高市毒防局4日下午在美麗島捷運站光之穹頂規畫快閃活動，邀年輕人用行動展現反毒創意，「2019國際反毒日 只要青春 不要毒」熱舞大賽反毒特優獎的中華藝校團隊登台演出，用舞蹈演繹反毒意象，現場近百名學生與民眾共襄盛舉。

毒防局特別呼籲，暑假期間，青少年出入歌唱、夜店或旅宿業等娛樂場所時，切勿接受已開封的飲料與食物，不要吃來路不明的食品或藥物，小心隨身的飲料，避免不知不覺中遭受毒害，如果發現身旁親朋好友遭受毒品危害，也可協助聯繫毒防局免付費專線0800-770-885(請請你-幫幫我)或關懷專線（07）211-0511，毒防局會全力協助。

(中時 )