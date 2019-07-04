遊行另一個亮點是由一群在地老人家組成的「笑瞇瞇懸絲偶劇團」，戲偶生動地舉手投足。（張毓翎攝）

嘉義縣大崙國小獨輪車隊的表演。（張毓翎翻攝）

嘉義縣政府主辦的「2019東石海之夏」將於本周末登場，4日下午由15支隊伍踩街，從東石國小遊行到東石先天宮，氣氛熱鬧滾滾，吸引大批人潮圍觀欣賞。

「東石海之夏」於7月6到14日連續2個周末六日在嘉義縣東石漁人碼頭登場。由嘉義縣長翁章梁帶領，偕同文化觀光局長許有仁等人，共15個隊伍600多人參加踩街宣傳。

翁章梁表示，今年是第13年，除了祈求老天別下雨，也希望人潮能比往年更多，這周六晚會歡迎闔家來同歡，閉幕煙火秀也別錯過。遊行前不時飄下細雨，幸好開始時沒再繼續下雨，陰涼的天氣讓遊行隊伍不悶熱，也不必冒著風雨前進，順利走完2公里的路。

有朴子電音三太子，東石國小舞獅隊，東石高中Image Killer熱舞社，CJCU samba team森巴舞團，國小獨輪車隊等演出團隊輪番上陣，其中，由一群老人家組成的「笑瞇瞇懸絲偶劇團」，阿公阿嬤們操控偶絲線，讓戲偶的肢體動作靈活靈現，眾人看得目不轉睛。

6日晚會，藝人鼓鼓（呂思緯）、邵雨薇、孫盛希、ØZI和泰國的蓋兒接力表演；7日晚上「台啤豪爽夜」讓民眾吹海風、吃海鮮，還有邀請爽樂團、藍色狂想Super Band演出。13日有知名的「即將成真火舞團」帶來演出；14日閉幕有長達15分鐘的煙火秀。

(中時 )