被外界為封為「三鐵司令」的陸軍司令陳寶餘上將，上任後不改鐵人作風，積極推動官兵體能精進計畫，最近他又有新點子，下令未來陸軍官兵只要參加營外馬拉松等、鐵人三項、自行車等活動，自積分達到10分，就可替代營內的3千公尺跑步鑑測，以鼓勵官兵平時自多自我訓練挑戰，達到訓練體能的目的。

據了解，為了讓官兵了解由民間辦的各項路跑、自行車與三鐵活動成績如何換算，陸軍製作了一套對照表。以路跑為例，只要備妥報名費收據、成績證明與照片，每跑完10公里得5分，21公里則得10分。只要集滿10分就可替代一次營內3千公尺鑑測，一年最多可抵3次。

陸總部鼓勵官兵參加營外自主訓練比賽，成績可抵免營內跑步鑑測，分數對照表。（國防部提供）

自行車方面，男性須達40至50公里、女性則要20至30公里，可取得5分；若是公路賽男性須達220公里、女性也要100至140公里，完賽就能取得10分積分。

不過這項措施並不是完賽就可，陸軍還有設計出成績對照表照片就好，必需要合於標準才能拿到積分。

想出這點子的陳寶餘，本身就精通三鐵賽事，自己的成績也向來嚇嚇叫。因此他上任後就宣示，陸軍未來每個月對於三項基本體能訓練都要進行合格簽証，目的就是希望官兵多運動操練，保持身體健康。

陸軍司令陳寶餘上將本身就精通三鐵賽事，自己的成績也向來嚇嚇叫。（國防部提供）

(中時電子報)