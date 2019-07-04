時序漸漸進入颱風季節，你是否在心中暗自擔心不知何時會突然頭痛、頭暈或關節疼痛嗎？

所謂的「氣象病」是指與氣象變化有關，因氣溫、氣壓、濕度等天氣因素改變導致症狀惡化的疾病，可概分為兩大類，一種是原有的慢性病症狀加重，另一種則是雖然身體沒有舊疾，卻因自律神經失調出現不適症狀。與氣象病有關的症狀或疾病包括暈眩、狹心症(又稱心絞痛)、低血壓、氣喘、憂鬱症等。

常聽人說「起風下雨舊傷疼」，因為天氣因素而出現變化的疼痛稱之為「天氣痛」。假使平常就會疼痛的部位，天氣變化可能會使得疼痛加劇。即使沒有舊傷，也可能出現頭痛、肩頸痛、關節疼痛，或是手術後的傷疤疼痛，尤其是當氣壓降低時，往往使得疼痛感更加明顯。根據日本京都大學的流行病學研究報告顯示，類風濕性關節炎患者的關節疼痛、腫脹與大氣壓力的變化也有關聯。

雖然氣象病包含上述各種不同症狀，不過一般認為共同原因就是自律神經。自律神經不受大腦意識的控制，又可分為與身體及心理活動、疼痛有關的「交感神經」，以及讓身心休息放鬆的「副交感神經」。假使因心理壓力或天氣變化導致交感神經與副交感神經之間失衡，且由交感神經佔上風時，就會引起頭痛等症狀。

引起頭痛的原因常與耳朵有關。內耳不僅與身體平衡及聽覺有關，也能夠偵測氣壓的變化。在氣象病當中，因天氣變化引發的頭痛，原因就是內耳察覺到氣壓降低，使得交感神經較為活躍。換言之，引發頭痛的原因其實是耳朵。

首先，如果你原本就有暈眩、心絞痛、低血壓、氣喘、憂鬱症等疾病或症狀時，必須確實治療原有疾病。倘若因為天氣變化而使得症狀加劇，更應配合該疾病加強治療。例如因為天氣變化使氣喘更容易發作，因此短時間內必須增加預備用藥的數量和種類，發作時也必須施以適當的治療。如果是出現頭痛等天氣痛的症狀時，可以服用內耳相關藥劑或是暈車藥等藥物來緩解疼痛不適，而且盡量在症狀尚輕微時就服用藥物，緩解及治療的效果會比較好。

確實治療原有疾病也能夠預防氣象病，尤其是因氣壓降低所引起天氣痛。因此了解身體疼痛感和氣壓變化之間的關聯性相形重要。建議可像寫日記一樣，記錄天氣變化和身體的疼痛症狀，因為氣壓變化與天氣有關，晴天時的氣壓較高，雨天時的氣壓較低。此外，遇到雷雨、暴雨、颱風時，氣壓也會明顯降低許多。請仔細觀察並了解自己在雷雨、暴雨或颱風時的疼痛程度。假使推測某天可能會出現低血壓或關節疼痛的症狀，就可以事先安排避免在那一天外出。

由於擔心自己不知何時會突然疼痛的心理壓力，反而會使得疼痛感加劇。所以時常留意天氣預報，事前做好心理準備可說是相當重要的事。也有研究報告指出，略微調高房間內的氣壓，可改善天氣痛的症狀。然而，對一般家庭來說，要提高室內氣壓並不是件容易的事，目前在日本也只有部分機構配備有這樣的設施。

隨著高樓大廈數量的增加，搭乘電梯升降時的氣壓變化也可能會導致疼痛。(圖/pixabay)

此外，隨著高樓大廈數量的增加，搭乘電梯升降時的氣壓變化也可能會導致疼痛。造訪晴空塔、東京鐵塔或超高樓建築物時，若出現頭痛或頭暈症狀，或許就是因為氣壓變化所引起的疼痛感。

面對接下來的颱風季節，氣壓變化將更加頻繁，濕度也會升高，許多人可能因為天氣的劇烈變化而覺得身體不舒服。因氣象病、天氣痛引起的不適症狀，若能儘早服用藥物，可以獲得比較好的治療及舒緩效果，建議事前備妥止痛劑等相關藥物以備不時之需。

(中時電子報)