導演陳嘉上發文解釋現場狀況，並向言承旭道歉。（圖／翻攝自微博）

男星言承旭近日因拍新片《相親大作戰》現身四川某市場，民眾為了搶看男神，造成現場一時混亂，雖然言承旭本人態度十分親民，但有工作人員在替他開路時，對路人大喊「滾」，讓言承旭無辜被批耍大牌，而電影導演陳嘉上就親自發文向言承旭道歉，並還原現場狀況。

陳嘉上執導過《逃學威龍》、《武狀元蘇乞兒》、《畫皮》等知名電影，這回拍言承旭新片《相親大作戰》到市場取景，卻因一名幫忙撐傘開路的工作人員，對周圍民眾大吼「滾！讓開！」使得言承旭被拖下水，讓一部分民眾留下不佳觀感。

對此，陳嘉上在微博發文還原真相，表示因為現場人太多人亂，工作人員急了才不小心使用不恰當的言語，「我在這裡向大家誠心道歉。我會好好檢討團隊工作。更要向承旭道歉，這些是我的工作人員，讓他背鍋了。對不起，真對不起。」

另外，也有不少人跳出幫言承旭說話，認證言承旭本人一直保持微笑、很親切，而劇組人員本來也是好言相勸，但因現場秩序實在太混亂，才演變成後來大吼民眾的場面。

(中時電子報)