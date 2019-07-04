6月20日桃空職工與長榮航空針對8大議題進行勞資協商，惟進入第一議案協商不成，工會宣布罷工，目前罷工已經進入15天，工會替空服員爭取權益訴求不斷失焦。長榮航今再度澄清工會的三大抹黑，並認為工會不斷以抹黑長榮航的口水戰博版面，對罷工落幕的共識無實質意義。

長榮航表示，工會持續以抹黑公司，撕裂公司與空服員的感情，造成空服員與公司的對立，並以回去上班等於「背叛」情緒勒索空服員，還讓不少空服員陷入進退兩難的窘境。

今日工會再度對長榮航提出控訴，長榮航回應並進行澄清，包括反霸凌、離島航線不得罷工以及訂定罷工預告期之三項訴求進行協商。長榮航說，在與工會協商20次團協協商過程，早已經提出，但反而是工會極盡推託、反對之詞而不願同意。

長榮航指出，隸屬桃園產業總工會（桃產總）旗下的桃空職工在3年內罷工2次，以極大化犧牲旅客權益來成全工會自身利益，造成社會動盪，長榮航空無法苟同，且罷工不應該忽視公眾利益，所以必須要有公益性條款。因此長榮航除了要求工會考量離島航線具有高度公益性而絕對不得罷工之外，也應在日後給予公司及主管機關合理之罷工預告通知，方可確保無辜旅客權益。

長榮航認同勞動權益的提升是公司永續經營的碁石，也致力於提供給員工一個舒適、安穩的職場環境，因此堅持將反霸凌條款落實於團體協約之中，希望工會在團協中承諾，不因員工是否加入桃空職工，而有任何霸凌、歧視、貶抑或其他違法及不當之言行。

長榮航表示，空服員陸續回到工作崗位，惟在取回三寶遭到工會以程序問題拖延阻攔，甚至以言語威嚇空服員重辦護照可能觸法、不排除提告空服員，並以不實的言論一再欺騙空服員，也蒙蔽社會大眾，長榮航呼籲工會應該坦然面對以及尊重空服員取回三寶的心聲，同時也希望司法單位對此行為進行瞭解是否有違法情事。

此外，工會要求將參與罷工空服員的權益恢復至罷工前狀態，特別是針對「0508公告」的年終獎金、調薪及員工及眷屬優待機票等，但長榮航表示，無法認同工會將這種「既要罷工，又要分享執勤人員之獎勵」的要求。

長榮航也在7月2日釋出善意，同意於罷工結束後2個月內，對於罷工期間雖參與罷工但陸續歸隊服勤的空服員，另行開會討論依其年度服勤的貢獻度，適度給予優待機票獎勵。

此外，調薪與年終獎金發放也會視公司年度獲利與員工貢獻度合理評估，因此嚴重譴責工會利用秋後算帳的假議題，來拖延團協簽訂及罷工落幕。

長榮航無法容忍桃空職工每次在協商後，即對長榮航進行抹黑，讓長榮航空屢次蒙受不白之冤，因此呼籲工會如果有誠意讓罷工落幕，應該在雙方有一定的共識後，再行協商才有實益，否則只是一再博得版面與浪費社會資源，對爭議之解決並無實質意義。

(工商 )