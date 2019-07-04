據統計，台南市列管重度精神病患超過1萬人，鑒於精神疾病常被貼上不定時炸彈等汙名化標籤，嘉南療養院透過家族化關懷模式，協助日間留院病友自助助人，觀察發現病友一旦經過輔導、走進社區，自我汙名程度下降4成，有助提升正面人格，也能對社會做出貢獻。

《我們與惡的距離》揭露社會對精神病患汙名化問題，民眾普遍存在將精神疾病患者與「暴力」連結刻板印象，加上多起社會案件，加害人也以思覺失調症等理由開脫，加劇社會負面觀感，不過，嘉南療養院卻有一群日間留院學員透過自我健康管理及服務他人，提升自我價值，自助助人。

30歲小志13歲就醫診斷為「器質型腦症候群」，多次住院而被迫中斷學業，接受復健治療，也參加日間訓練，先後完成大學、碩士學業，日前更一舉考上公務員殘障特考。30多歲阿泰讀大學時出現幻聽與被害妄想，攻擊家人，就醫確認為早發性思覺失調症，長時間治療，2年前完成高中學歷。

一般精神科主任張耿嘉指出，這些個案除接受治療也參與社區服務，在精神疾病患者汙名化追蹤研究發現，參與服務次數愈多，自我汙名程度明顯降低。他強調，大部分患者經治療，人生仍可正常往前走，不乏高功能者回歸教書，低功能者也能到超商、加油站工作。

日間留院麗心園120名學員中，70多名參與8個不同團隊，有人照顧獨居老人、有的參與社區服務等，護理長陳淑芬說，例如「愛的特攻隊」支援長者照護、「禮貌天使」協助外賓參訪導覽、「健康天使」至復健病房帶領「腰瘦愛健康」運動、「崇愛隊」定期社區服務等。

院長鄭靜明說，透過家族化關懷照護模式，運用友伴關係守望相助技巧及精神復健的專業理念與治療，協助日間留院學員主動積極培養獨立自主的能力，並透過為他人服務過程中建立自信。日間留院曾榮獲2016年「SNQ國家品質標章」認證，並因成績優異特授予「國家生技醫療品質獎─銅獎」的殊榮，證明日間留院家族化關懷照護服務品質為全台最優榜樣，以此堪為國際標竿的水準來嘉惠雲嘉南民眾。

(中時 )