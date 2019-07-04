白姓男子和女網友相約玩SM角色扮演遊戲，白男扮演主人，女網友則扮奴隸幫他口交，女網友回家越想越不對，控告白男假藉角色扮演遊戲性侵她，桃園地檢署不起訴白男後，白男反控女網友誣告、妨害名譽、恐嚇。台北地檢署認為，2人可能因陷入角色情境，無法分辨彼此對發生性行為的真實意願，女方沒有誣告、恐嚇等犯意，今將她不起訴。

檢方調查，30多歲白男是在網路上的SM調教遊戲同好社群中，認識有相同興趣的女網友，2人聊到興起，即相約玩起SM調教遊戲，由白扮演主人、女網友當奴隸，主人可以任意處置奴隸，雙方未談及金錢交易，是否進一步發生性關係，也須視遊戲互動過程需要以及女網友意願。

結果白男在SM互動過程中，對女網友做出許多性指示，包括要女網友幫他口交，女網友因陷入角色扮氛圍，逐一完成白男指示，女網友結束遊戲後，返家回想過程，懷疑被白欺騙為他口交，一時氣憤，上網在同好社群貼文，影射白男違反SM遊戲規則，利用主人角色性侵她，並向桃園地檢署提出刑事告訴。

桃園地檢署偵查後認為，白男可能陷入「主人」的角色情境，主觀認為「奴隸」會願意聽話，無法分辨真實的女網友本人到底有無意願發生性行為，日前將白男不起訴，但白男就到台北地檢署，反控女網友誣告、妨害名譽、以及恐嚇罪。

北檢調查雙方通話訊息紀錄，發現2人一開始的確沒說好可以發生性行為，認為女網友自己因為扮演「奴隸」角色，遭白男利用遊戲規則中的「主人」角色幫他口交，上網陳述個人主觀感受，並依法提告維護自己權益，沒有誣告、妨害名譽、恐嚇的問題，因此4日將女網友處分不起訴。

(中時 )