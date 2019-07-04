哥白尼氣候變化服務機構（Copernicus,C3S）是一間關注歐盟天氣的衛星機構，報告稱2019年的6月，是歐洲有史以來最熱的6月。法國、德國和西班牙北部大部分地區的平均氣溫，比正常均值要高出攝氏10度。由於炎熱，希臘最著名的雅典衛城遺址決定在下午1點到5點暫停開放，避免遊客中暑。

科學警報(Science Alert)報導，該機構的調查結果引起了氣候變化科學家和公眾人士的關注，作者比爾‧麥克奇本(Bill McKibben)說：「今年的6月是有史以來最熱的一個月，我們的星球到底怎麼了?」

哥白尼氣候組織同意，在歐洲發生的每場熱浪，都與人類引起的氣候變有關，未來只會更加頻繁與更加強烈。

C3S負責人尚諾爾‧索貝特(Jean-Noel Thepaut)表示，根據氣候數據顯示，6月的最後一周，歐洲西南部地區的氣溫都突破平均值，「我幾乎肯定，未來還會看到更多此類事件。」

其實去年，也就是2018年7月，歐洲也曾類似的熱浪，全歐的溫度都高於攝氏32.2度，並且延伸至北極圈。

2018年的一項分析報告稱，氣候異常使熱浪機率增加5倍。

法國之前的全國氣溫記錄是在16年前製定的，也就是2003年8月12日，那一年的夏天，法國遇到罕見高溫，有15,000人在夏季熱浪中死亡，自此之後，法國開始紀錄不尋常高溫的記錄。法國國家氣象局認為，熱浪的發生次數在過去34年中翻倍，預計到2050年將再翻一倍。

波茨坦氣候影響研究所的史蒂芬‧拉姆斯托夫(Stefan Rahmstorf)表示，極端炎熱的天氣，正如氣候科學家所預測的那樣，是由於煤炭、石油和天然氣燃燒產生的溫室氣體增加，導致全球暖化的結果。

(中時電子報)