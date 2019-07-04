你對日本「OL」有刻板印象嗎？認為她們總是妝容完美、一絲不苟？對於外界強加的衣著標準，日本女性不再沉默，6月一份請願不穿高跟鞋的連署，已經送交日本厚生勞動省，一位年過50的女主播，則拒絕再把白髮染黑。

有禮貌、衣著得體、不麻煩他人，日本社會的「規矩」，卻讓職場女性腰痠背痛，因為腳上那一雙折騰人的高跟鞋。

1萬8千多人連署的請願書在6月送交厚生勞動省，希望日本政府能禁止企業強制女員工穿高跟鞋，很可惜儘管有議員表態支持，依舊動搖不了部分官員的想法，日本厚生勞動大臣根本匠表示，女性在工作場所穿高跟鞋是必要的。

你可能會說上班不一定要穿高跟鞋吧，但在日本職場卻不是如此。日本社會看重「相稱的打扮」，也就是不管求職、上班、參加小孩的入學儀式、家長會，都有約定俗成的衣著規範。女員工被要求穿絲襪、高跟鞋，一整天下來腰痠不說，如果是四處拜訪客戶，很可能腳趾頭都被又窄又尖的楦頭壓到瘀血。

日本#KuToo運動，提倡女性不用穿高跟鞋上班。(圖片來源：取自＃KuToo請願網頁)

發起連署活動的石川優實在殯儀館打工，就被要求鞋跟高度必須在5～7公分之間，《日經新聞》則舉例一家銀行，要求女員工穿上鞋跟5公分的黑色高跟鞋。但不管殯儀館或銀行，女性可能都需要長時間站立，高跟鞋讓她們苦不堪言。

石川優實參照美歐美反性騷擾的#MeToo運動，發起#KuToo運動，Ku一語雙關，同時意指日文鞋子（kutsu）和痛苦（kutsuu），網路上的廣大迴響，讓她順利完成連署書，而這只是日本女性對外界眼光的反擊之一。

一般職場女性都被認為要隨時儀態得體、妝容完美，名女人當然更逃不過嚴苛檢視。富士電視台前主播、現在以自由主播身分活躍螢幕的近藤智，卻決定忠於最真實的模樣，不再染髮。

她因為體質的關係，20幾歲就有白髮，因為要在螢幕前亮相，只要白髮冒出一點點，就等不及馬上染黑，不容許一絲不完美。直到2011年日本311地震後，她在準備地震避難包的時候，竟然把染髮用具也放進去，才發現自己有多荒謬，從此斷了染髮的想法。

51歲的近藤智決定不再染髮，以最自然模樣出現螢光幕前。(圖片來源：取自cbc_chant Twitter)

一開始以白髮模樣現身螢幕，經紀公司社長也大力反對，但是她認為，為什麼男性可以以白髮造型在螢幕前出現，女性卻不可以？說她看起來很老、很憔悴的人也不少，但是慢慢地，效法近藤智作法的女性多了起來，大家說白髮也很酷，開始學她呈現最原始的模樣，頂著一頭白髮，自在地走在大街上。

女性自身的覺醒逐漸改變部分企業方針，不再強加衣著、外貌的限制。一家預計在2020年投入營運的廉航ZIPAIR Tokyo，空服員制服搭配的就是舒適的運動鞋。

當然也有女性表示，穿高跟鞋從來不是配合社會規範，而是自己喜愛，覺得穿上後更美、更有自信。不論穿什麼鞋子上班，女性都該保有自由選擇的權利，男性是不是一定要西裝筆挺，也在這一波聲浪中被檢視。其實日本環境省從2005年起就提倡夏天穿便裝，男士不用打領帶，也有日本企業鼓勵員工穿運動鞋上下班。

日本經濟產業省2017年2月開始實行Premium Friday，呼籲企業在每月最後一個星期五，讓員工提早下班，既紓解壓力，也希望提振消費。包括軟銀、日產、豐田、三得利等大型企業都加入這項計劃。

過勞、一板一眼、嚴守公司規範的日本上班族形象，或許正在轉變。

資料來源：日經新聞、朝日新聞、Japan Times

(中時電子報)