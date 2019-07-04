彰化縣埔心鄉中正路與興霖路口發生5車連環撞事故，現場一片狼藉。（謝瓊雲翻攝）

肇事的江姓大貨車駕駛並未酒駕，警方正在調查釐清肇事原因。(謝瓊雲翻攝

遭追撞的小貨車被撞到翻車側倒在地，肇事地點就在消防隊大門口，無須報案消防隊救火速完成救援。(謝瓊雲翻攝)

史上最快救援，只花30秒。4日晚間7時20分許，彰化縣埔心鄉中正路與興霖路口發生5車連環撞事故，一輛大貨車疑似未注意車前狀況，失控撞上前方停等準備左轉的3輛車和1輛對向汽車，由於事故地點就在埔心消防分隊前面，對面又是彰化醫院，消防隊員聽到碰撞直接衝出來救援，所幸僅賓士車車主受到輕傷。

根據警方調查，江姓男子駕駛的大貨車疑似未注意，行駛時煞車不及，向前追撞同向的三輛車，一輛小貨車被撞到側翻，車上貨物掉滿地，一部賓士車更是慘被撞到對向車道，車頭全毀，大貨車失控繼續衝到對向，再與對向的自小客車對撞。江男酒測值為零，詳細肇事原因仍需進一步調查釐清。

賓士車遭猛力撞擊車頭、車尾幾乎全毀，48歲駕駛李男膝蓋受傷，消防隊員火速將他送到對面的衛福部立彰化醫院急診室，檢傷擦藥後已沒有大礙。

埔心消防分隊長陳偉智說，車禍現場一片狼藉，消防人員趕到現場，賓士車駕駛表達膝蓋很疼痛，經現場包紮後立即送往對面彰化醫院急診室。

(中時 )