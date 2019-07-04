因應鐵路警察李承翰殉職不幸，內政部長徐國勇友人捐贈250把電擊槍，徐國勇表示，內政部將借鏡國外經驗，以第二預備金緊急採購電擊槍，包括蔡英文總統及行政院長蘇貞昌都說，「要錢給錢，要人給人」。

針對員警配備電擊槍，徐國勇說，他有問過移民署長邱豐光，邱曾因北捷隨機殺人案建議買了250把電擊槍，讓員警執勤時有震憾力，台北市員警配備後心理信心上也有加強，

徐國勇並說，電擊槍對人體可能產生的震憾力較大，若身體不好的人可能會產生的傷害較大，但在很多電影裡，電擊槍在先進國家使用相當頻繁，外國經驗可以為台灣借鏡，未來在捷運、高鐵及台鐵等狹窄空間，使用槍械不便時可使用電擊槍，對事件立即反應會更加迅速。

而對於經費問題，包括蔡總統及蘇揆都說，「要錢給錢，要人給人」，他也立即指示警政署進行採購。

有關鐵路警察人力，現行650名鐵路警，除蘇揆已提出的10月以後政府將投入260名警力到鐵路警察局，警政署長陳家欽也說，員警安全無可取代，同仁處理民眾糾紛，裝備也是一樣，未來會強化鐵路警察局人力，即日起，必需執行雙人勤務並著防彈衣，保一、保四、保五也會每天支援各一個分隊，總計120人，若人數不足還會再增加。

(中時 )