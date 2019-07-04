政大雄鷹籃球隊經過一天休兵，今天在2019海峽盃青年籃球邀請賽，再以66比60擊敗強敵、CUBA16強勁旅華東師範大學，收下本次賽事的三連勝，全勝結束海峽盃。

此役雙方交手緊張刺激，犯規頻頻，讓在場邊觀戰的政大雄鷹球迷直呼無法呼吸，政大雄鷹此役最多領先20分，但也一度被對手逼近只領先兩分差距，全隊以張鎮衙拿下14分最多、李允傑12分居次。

張鎮衙賽後表示，對手身材真的很高、很粗，全隊昨天有特地去觀賞對手比賽，已有心理準備是場硬戰，但大家都很拼，最後時刻頂住壓力、成功守住！張鎮衙說，自己有把握幾個機會進球，也感謝隊友妙傳。他認為，暑假訓練很關鍵，短暫休息後，全隊將繼續磨合進步。

總教練陳子威賽後表示，華東師大有高度、有準度，一定要特別佈置防守。這場比賽政大雄鷹球員的拼戰精神很好，能堅持四節高強度的身體碰撞，不放棄任何一個球權，展現出雄鷹精神、場上場下一條心。陳子威強調，有好的防守，才能跟強隊一較高下，將會繼續努力修正不足。

海峽盃落幕後，政大男籃隊將休息調整幾天再投入訓練，為8月5日登場、自家首度舉辦的政大雄鷹盃名校籃球邀請賽備戰。

(中時電子報)