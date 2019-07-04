台北市長柯文哲對選不選2020仍未鬆口，宅神朱學恒直指，柯文哲出來選的機會不高，若他真不出戰，會幫到民進黨的蔡英文。

據「台灣指標民調」最新民調，在3腳督的狀況下，國民黨的韓國瑜以35.7%的支持度領先，蔡英文26.7%居次，柯文哲21.2%。若在蔡英文、郭台銘、柯文哲3人競爭下，郭台銘則以30.9%領先，蔡英文23.3%居次，柯文哲18.1%。

宅神在網路政論節目分析指出，柯P出來選2020的機會不高，柯不出戰並不是為了幫蔡英文，而是因為他自己目前的支持度只有21.2%，加上他現在還是台北市長，對他來講包袱很沉重，忙台北市政外，需要再分心去選總統，真的有點困難。尤其柯現在被盯很緊，像晶華城、雙子星案，在這種狀況下出來選總統，柯P會被剝一層皮，所以柯P目前寧可觀望。

宅神點出，柯P若不選會幫到蔡英文，若支持柯P的人有一半支持蔡，一割就是10%，對國民黨可說是最壞態勢。

不過有PTT網民卻認為，目前柯P近來動作頻頻，說他完全沒有想選，肯定是騙人的，柯P絕對是在等果凍初選落敗，看看有沒有整合第三勢力的可能。柯粉覺得這個劇本能接受嗎？

鄉民們回應說：「沒有說要選沒說不選，啊是要Q幾次。」、「機會很低。」、「機會不高，還是繼續看藍綠秀下限，柯當好當滿。」還有人認為，「這個劇本機率好像不低。」

(中時電子報)