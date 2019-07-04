日本第25屆參議院選舉4日公告，21日舉行投開票。《讀賣新聞》統計指出，至4日傍晚截止報名為止，共有370人登記參選，一般選區的候選人共215人，比例代表選區共155人。這次在立憲民主黨、國民民主黨等在野黨積極推薦下，女性參選人共104人,占整體的28.1％，也創下女性參選人數最高的紀錄。

這次是日本跨入令和時代的首次國政選舉，也是選民對執政長達6年半的安倍政權的評判，選民關心的選舉議題有「養老需2千萬日圓」、「今年10月消費稅率再增到10％」、「修憲」等。

日本朝野政黨黨魁從選戰開跑的4日上午起都上街頭喊話，尋求選民的支持。執政的自民黨黨魁、日本首相安倍晉三強調，「美日同盟關係前所未有的好」、「執政黨將確保政治的穩定」；立憲民主黨黨魁枝野幸男強調，「不能再破壞目前的生活，必須找回生活的安心」；國民民主黨黨魁玉木雄一郎則砰擊，「安倍經濟學的重點都放在大企業」。

參議院選後將有245席，執政的自民、公明兩黨將爭取過半數的123席。執政黨非改選的席次共70席，故這次選舉中只要拿下53席即可確保參院過半席次。

至於安倍想完成的修憲目標，必須拿下參院3分之2以上的席次，也就是拿下164席，才能向國會提出修憲議案。除了執政黨非改選的70席外，支持修憲的日本維新會的非改選席次有6席，無所屬議員2席，共78席。若要達到3分之2的席次，這次選舉中必須拿下86席。

日本參議員的任期為6年，參院每3年改選半數的參議員席次。2018年日本通過《修正公職選舉法》，將參院的議席增加6席，包括這次在內的2次選舉中將各增加3席。這次參院選舉將改選124席，包括一般選區74席、比例選區50席。

(中時 )