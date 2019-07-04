由於撞擊力道強大，受傷女警一度彈飛兩層樓高才重摔落地，警用巡邏機車也撞到解體四分五裂，座椅飛落一旁。(資料照，謝瓊雲翻攝)

去年8月7日近午，彰化和美警分局23歲吳姓女警與林姓員警執行巡邏勤務，吳女在追違規機車時，慘遭對向內側車道直行的小客車撞飛彈到2層樓高後、重摔落地，送醫後雖救回一命，最後右腳卻截肢，彰化地院近日依過失傷害致人重傷罪，判處60歲張姓駕駛6個月有期徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書，60歲張姓駕駛開車雖未酒駕，但在速限60公里的該路段，以超過限速60公里的車速，行經和美鎮彰美路4段內側快速車道，在孝德路口卻未注意吳姓女警的機車準備左轉而發生碰撞，造成吳警右側脛骨骨折及血管損傷等傷害，緊急手術後仍因血液循環不良引發肌肉壞死，必須施以右側膝下截肢手術而致重傷。

張男向法官辯稱，當時綠燈直行，並未聽到警笛聲；但法官勘驗員警的祕錄器，確實錄到警鳴器的聲音，也有現場目擊者到院證稱，當時現場多數車輛都有禮讓正在執勤攔查勤務的員警。

審理法官認為，張男肇事時，車輛前方並無車輛阻礙視線，應有相當距離可反應，卻因疏於注意，未禮讓已開啟警示燈、警鳴器執行勤務的吳姓員警，還以時速60至70公里超速通過路口，導致雙方發生事故，造成吳女一肢機能嚴重減損。

法官審酌，張男肇事後迄未與女警和解、取得諒解，且另犯有過失致死案件，仍在審理中，卻不能自我警惕，依過失傷害致重傷罪，判處6個月有期徒刑，以資懲戒。

警方指出，吳姓女警是警專33期，畢業後就分發在和美分局，服務2年多，平時認真、盡責。去年受傷後休養至上個月，本月已恢復上班，在縣警局擔任內勤。

(中時 )