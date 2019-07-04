6月25至29日，西藏拉薩連續5日平均氣溫超過22℃，首次達到大陸氣候季節劃分的夏季標準，這也是拉薩自1955年有氣象紀錄以來首次「入夏」。

但西藏自治區氣候中心副主任石磊指出，拉薩在短期內出現氣溫達到入夏標準的情況，屬異常現象，但不具有普遍性，拉薩仍屬於氣候季節劃分的無夏區。

大陸氣象行業標準《氣候季節劃分》對四季分明區常年氣候季節的判定標準規定：當常年滑動平均氣溫序列連續5天大於或等於22℃，則以其所對應的常年氣溫序列中第一個大於或等於22℃的日期作為夏季起始日。

(旺報 )