64年來西藏拉薩首度「入夏」達標 22:072019/07/04 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 6月25至29日，西藏拉薩連續5日平均氣溫超過22℃，首次達到大陸氣候季節劃分的夏季標準，這也是拉薩自1955年有氣象紀錄以來首次「入夏」。 但西藏自治區氣候中心副主任石磊指出，拉薩在短期內出現氣溫達到入夏標準的情況，屬異常現象，但不具有普遍性，拉薩仍屬於氣候季節劃分的無夏區。 大陸氣象行業標準《氣候季節劃分》對四季分明區常年氣候季節的判定標準規定：當常年滑動平均氣溫序列連續5天大於或等於22℃，則以其所對應的常年氣溫序列中第一個大於或等於22℃的日期作為夏季起始日。 (旺報 ) #氣候 #拉薩 #氣溫 #標準 #季節 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙北公車分段收費 遭疑標準不一 04:102019/06/30 地方新聞 7月啟動 北京實施「國六」機動車排放標準 11:442019/06/30 兩岸 全球首張RMS晶片電阻證書 大毅科技 獲頒IECQ AQP證書 04:102019/07/01 投資理財 多一座火電都太多! 地球已承受不了現有碳排放 23:402019/07/02 國際 強化電動車安全 陸設高標門檻 04:092019/07/03 焦點新聞 台灣首創 康築推GD綠裝修認證 04:102019/07/03 產業．科技 家中驚見巨型蜂巢 住上萬隻黃蜂 15:472019/07/03 搜奇 智泰導入AI 標準化AOI檢測 04:102019/07/04 產業．科技 64年來西藏拉薩首度「入夏」達標 21:452019/07/04 財經 兩岸熱門新聞 館長出千萬美金才願應戰 陸拳王臉書再開嗆 - 兩岸 - 旺報 應戰大陸拳王 館長陳之漢老婆發飆 - 兩岸 - 中時 不打不相識 陸《格鬥世界》邀館長辦兩岸搏擊盛宴 - 兩岸 - 中時 79歲兒被101歲母罵到報警 原因超暖 - 兩岸 練喻軒嗆7月底赴台 與館長打擂台賽 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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