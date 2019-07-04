2019年拿坡里世界大學運動會今天進行了女子射擊空氣步槍賽，中華隊先靠著林穎欣、蔡儀婷、陳妘筠聯手拿下團體賽銀牌，緊接著林穎欣又在個人賽以225.2分獲得銅牌，中華代表團收下1銀1銅，第5次參賽創隊史最佳紀錄。

林穎欣、蔡儀婷、陳妘筠三位女將在團體賽聯手出擊，在射完前30發的時候僅落後於大陸，第四輪的10發比賽三位女將射出311.6分，大陸隊嚴重失常僅射出306.7分，不過波蘭隊射出313.3分，波蘭隊躍居領先地位，中華隊仍舊暫居第二。

中華隊在第五輪擊出311.4分，波蘭隊僅308.2分，中華隊不但超前，而且還領先2.4分，眼看金牌在望，沒想到卻在最後一輪的10發射擊中波蘭隊竟然射出314.9分，中華隊310.6分，最終波蘭隊以1870.9分逆轉奪金，中華隊1868.8分守住銀牌，印度隊1866.2分得銅，大陸隊最後30發比賽嚴重失常，名列第五作收。

資格賽以629.8分排名第二的林穎欣，隨即在個人淘汰賽中過關斬將，先後擊敗了斯洛維尼亞、蒙古、韓國與波蘭選手，可惜在第22發射擊的時候只射出8.8分，無法趕上印度選手艾拉薇妮爾，225.2總分獲得銅牌。

(中時電子報)