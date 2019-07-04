大葉大學機械系學生與紀華偉主任(中)分享得獎喜悅（謝瓊雲翻攝）

大葉大學機械系赴台南參加第二屆全國電動車創新設計與實作競賽，獲頒靜態組第三名。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學機械與自動化工程學系師生，上月底赴台南挑戰第二屆全國電動車創新設計與實作競賽，部分零件直接以3D列印，創意獲得評審團肯定，榮獲靜態組第三名。

機械系大二生姚筌翔說，這次參賽隊名「Rookie」代表新秀之意，要從無到有，做出一輛經得起實測、能跑的電動車並不容易，不只考驗知識與技術，也考驗團隊精神與解決問題的能力。

他說，現在很多車輛零件會採用鋁合金或鋅合金製作，在學校學過3D列印技術，因此團隊就構思、嘗試利用3D列印科技，列印出電動車轉向座的軸承座。車輛研發製作過程中，只要有一個環節耽誤到進度，就會壓縮到其他時程，比賽前團隊一直擔心進度來不及完成，還好如期完成挑戰，也順利獲得評審青睞。

大葉大學機械系設計的電動車，車殼是碳纖維。（謝瓊雲翻攝）

系主任紀華偉表示，此次由三年級的學長錢達和楊志鵬，帶大二的韓豐任、簡伯丞、徐呈銘、黃柏瑄、張家同、姚筌翔、王柏然，與大一潘智朗等10人共組成車隊參賽，在指導老師陳國祥、陳柏瑜指導下，車殼使用碳纖維的輕量化設計，部分零件採取3D列印的創意，都受到肯定。

紀華偉說，大葉大學一直秉持德國師徒制教育精神，老師帶領學生結合理論與實作，學長姊傳承經驗給學弟妹，才能在車輛相關項賽中，一次次締造佳績。

(中時 )