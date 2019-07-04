建國科大印尼學生向教育部投訴打工超時又被苛扣工資，建國科大經內部查察，痛心發現當地公司代辦海外招生申請，造成學生權益受損，除主管相關業務之副校長、國際長給予行政處分、調離現職。對於案內印尼籍學生將提供第2年學費專案獎助。

建國科大今天發表聲明，指出經過調查，痛心發現，印尼生投訴確有其事，2018年建國科大國際合作及交流處海外招生人員遠赴印尼招生時，因當地ASTRO OVERSEAS EDUCATION SERVICES公司之主動要求，接受當地高中畢業學生參加本校印尼海外招生之申請、面試及入學。

最近方知，這家公司亦從事人力仲介之業務，並實際辦理各該學生之入出境簽證，機票購買及校外工讀等工作，並非一般單純之海外教育服務機構，造成入學本校印尼籍學生權益受損，引起社會的重視與不安，本校至感抱歉。

建國科大表示，已協助學生取回被仲介所扣證件，並確認學生不當被扣工讀薪資已悉數還款學生。對教育部、印尼駐台機構，及關心本事件社會各界之關切及協助至為感謝。對教育部因此所遭受之困擾及辛勞，表達歉意。

建國科大表示，今後當加強本校所有外籍學生的照讓每位外籍學生都能安心在本校就學，順利完成學業，為臺灣的技職教育爭取榮譽。教育部教今晚也肯定建國科大後續處理方式。

(中時 )