長榮空服罷工至今已超過半個月，有學者認為，桃園空服工會的訴求已經有所改變，新訴求未經過勞工局調解，也未有會員無記名投票，合法性已不見。

根據《中央社》報導，開南大學空運管理學系副教授盧衍良表示，6月20日起的合法罷工是基於原本所提出的8大訴求，但現在空服工會已有所讓步，提出的新訴求並未經過勞工局調解或者內部會員的投票，合法基礎已不見，另外，如果讓步了，是否表示罷工前的訴求本身有問題？

成大交通管理科學系教授戴佐敏則指出，罷工合法要有合理論述，不能只是硬拗，空服員工會現在還用扯東扯西方式技術拖延，並繼續罷工，其實是在傷害工運。

空服員工會原本8大訴求中，原要求外站津貼從每小時新台幣90元增加至150元，且禁止非工會會員搭便車。長榮航空不同意調高外站津貼及禁搭便車，但以增加飛安服勤獎金作為對案。

由於長榮航空態度強硬，工會最終接受飛安服勤獎金，也不再要求禁搭便車，但目前雙方在秋後算帳條款無法達成共識，導致罷工持續進行中。

(中時電子報)