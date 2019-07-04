高雄母攜2子自殺 1死2急救 21:512019/07/04 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖（吳家詮攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄苓雅區晚間8時許發生媽媽帶著2名小孩自殺，警消到場時，其中1名小孩已經回天乏術，其他2人還在與死神拔河。 ★珍惜生命，再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 ★中時電子報關心您 (中時 ) #小孩 #高雄 #自殺 #苓雅區 #死神 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞保局高雄市辦事處搬新家 04:102019/06/30 《旺來報》 首席萊茵攜手高雄觀光協會 助攻醫美觀光產業 14:292019/06/30 財經 醫療觀光增4成 業者加碼投資 04:102019/07/01 地方新聞 《傳產》高雄H1移轉棟數增2成，居六都之冠 15:402019/07/01 財經 高雄的未來不是夢 04:102019/07/02 論壇廣場 李鴻源直指清疏箱涵 當務之急 04:102019/07/02 政治要聞 Wecare高雄 別掛羊頭賣狗肉 04:102019/07/02 政治要聞 《傳產》台南、高雄房市來勁，H1南台灣買氣旺 08:012019/07/02 財經 7／6韓家軍旅遊令！網竟打算出這招 14:062019/07/03 政治 台南5天4例 高雄1天3例 04:102019/07/04 社會新聞 社會熱門新聞 鐵警輸血1萬8000cc殉職 嫌激動喊：有計畫的 - 社會 - 中時 尪殺鐵路警 妻下跪痛哭：對不起警察與家人 - 社會 - 中時 跳出黑衣男協助制壓殺警凶嫌 原來是8軍團迫砲班長 - 社會 空姐妻常加班 原來外面養了小狼狗 - 社會 台鐵列車殺警中市警官籲柔性勸導配「臂盾」防身 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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