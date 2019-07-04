高雄苓雅區晚間8時許發生媽媽帶著2名小孩自殺，警消到場時，其中1名小孩已經回天乏術，其他2人還在與死神拔河。

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自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

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(中時 )