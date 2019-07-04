長榮空服員罷工第15天，勞資雙方仍相互角力，空服工會要求會員簽下切結書，為後續保管三寶取得合法性。不過，取回三寶讓組員復飛，長榮航空更使出絕招，由律師攜罷工組員委託書，前往警方報案，取得證明後重新申辦護照，比工會要求2天作業、親自領取的方式還快。據了解，目前長榮空服已有24名組員領到三聯單。

對於組員取回三寶的爭議，空服員工會早先一直強調，會員有意領回三寶，不會無故扣留，且申請領取三寶的作業流程不變，仍要親自申請，等待2個工作天後再等候領取。

根據聯合報報導，一周前長榮航空即告知組員，想歸隊復飛可與公司聯繫，由公司委請律師辦理。長榮航空今透露，律師取得組員委託書到蘆竹分局南崁派出所報案，已有23人領到三聯單。蘆竹分局表示，只要出具理由，最快30分鐘即可領取報案三聯單。

長榮航空透露，一位向工會申請領回三寶的組員，被告知7月5日才能領回，她一度情急淚崩，經公司協助前往南崁派出所報案，昨天已順利拿到報案三聯單，今天下午即可申辦領到新護照，速度比透過工會取得還快。

長榮航空指出，目前取回三寶的方式，由組員個別向工會領回居多，但也強調，不必透過工會拿到護照，公司也會速發員工證，至於台胞證，只要不飛大陸航線，即可很快復飛。

(中時電子報)