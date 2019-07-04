大陸去年吃掉4兆人民幣 山東榮膺「吃貨第一大省」 22:072019/07/04 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新華網和中國飯店協會3日在北京聯合發佈《2019中國餐飲業年度報告》，數據顯示，去年大陸全國餐飲收入4兆2716億元（人民幣，下同），較前年成長9.5％。當中以山東人最能「吃」，餐飲收入達3995億元，榮膺餐飲第一大省；緊追在後的廣東、江蘇、河北，餐飲收入也都突破3000億元。 河南、四川拿下第五與第六，北京、上海、天津分別排在第16至18名，其中上海市去年餐飲收入較前年同期成長4.2％，增幅排名在大陸31個省（區、市）中墊底。 (旺報 ) #餐飲 #收入 #吃貨 #北京 #山東 也許您會感興趣 推薦閱讀 京世園會台灣主題日 旺旺嗨翻天 04:102019/07/01 話題觀察 全國內用餐飲禁用塑膠吸管 中市府首日稽查無違規 19:282019/07/01 生活 震驚！39年高雄大八餐飲 今起停業 16:442019/07/02 生活 高雄大八餐飲集團 暫停營業 04:102019/07/03 財經要聞 陸邁入中等收入國家 人均年所得9732美元 12:422019/07/03 財經 搶高端日料餐飲商機 西華飯店邀東京壽司名廚客座 20:282019/07/03 財經 陸經濟躍進 人均總收入9732美元 04:092019/07/04 焦點新聞 台北晶華 砸2億升級餐飲 04:102019/07/04 產業．科技 獨家》人氣鬆餅Tsubaki不「閃」了 初魚、樂軒也來晶華麗晶 11:292019/07/04 生活 台中-青島今復航 燕子市長開通兩岸航線再下一城 15:292019/07/04 生活 兩岸熱門新聞 館長出千萬美金才願應戰 陸拳王臉書再開嗆 - 兩岸 - 旺報 應戰大陸拳王 館長陳之漢老婆發飆 - 兩岸 - 中時 不打不相識 陸《格鬥世界》邀館長辦兩岸搏擊盛宴 - 兩岸 - 中時 79歲兒被101歲母罵到報警 原因超暖 - 兩岸 練喻軒嗆7月底赴台 與館長打擂台賽 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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