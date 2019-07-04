新華網和中國飯店協會3日在北京聯合發佈《2019中國餐飲業年度報告》，數據顯示，去年大陸全國餐飲收入4兆2716億元（人民幣，下同），較前年成長9.5％。當中以山東人最能「吃」，餐飲收入達3995億元，榮膺餐飲第一大省；緊追在後的廣東、江蘇、河北，餐飲收入也都突破3000億元。

河南、四川拿下第五與第六，北京、上海、天津分別排在第16至18名，其中上海市去年餐飲收入較前年同期成長4.2％，增幅排名在大陸31個省（區、市）中墊底。

(旺報 )