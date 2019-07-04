蔡英文總統即將出訪加勒比海友邦，行前接受媒體專訪，談到此次美方接待規格表示，這幾年美國在很多方面給予的待遇持續在改善，很多禁令也慢慢在解除。外界擔心台灣淪為美陸相爭的棋子，她說，如果你本身的存在是很重要的一件事情，為什麼要擔心自己成為棋子。

蔡英文即將於7月11日至22日出訪位於加勒比海的「三聖」友邦聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯，以及海地共4個國家，展開自由民主永續之旅，出訪前接受寰宇新聞台的專訪，內容今晚播出。

由於此行正好是在「川習會」之後，中美貿易即將重啟談判之際，外界質疑美方對訪團的接待規格。蔡英文表示，這幾年美國在很多方面的待遇是有在改善，很多方面的禁令也慢慢在解除。

主持人詢問目前台美關係可以給幾顆星？蔡英文顧左右而言他，強調「至於幾顆星？我覺得倒不如說是一顆誠意相待的心吧！」

台美近來關係走得近，是否會影響與對岸的 關係？台灣處在兩強之間要如何押寶？蔡英文表示，我們不只是海峽兩岸的一方，更是一個整體區域和平穩定的貢獻者，也是一個Player，在這個情況之下並沒有所謂押寶的問題，而是你自己角色認知的問題。

是否擔心在台灣淪為美陸之間的棋子？她反問，台灣存在本身就是有意義的一件事情，如果你本身的存在是有意義的，而且是很重要的一件事情，「為什麼要擔心自己會變成棋子呢？」她說，我們最大的價值就是證明，即使碰到外來的壓力，一個民主自由的國家是站得住的。

主持人也詢問，台灣強調民主自由是否可能影響荷包？究竟兩者之間孰輕孰重？蔡英文要求「把這個邏輯再重新轉一下」，她說，如果沒有民主自由，「你的荷包守的住嗎？」

蔡英文強調，如果你這個社會沒有民主自由的話，這些社會衝突將沒有辦法解決，經濟發展也一定會被拖住，民主自由必須經過挑戰、再進化，經過挑戰和再進化的民主跟自由，與經濟發展並不衝突。

對此次即將過境的美國紐約，蔡英文也表示，自己在美國康乃爾大學唸書，對紐約很熟，她還列舉攤子上的熱狗、貝果、義大利人做的披薩等等，證明自己對紐約不陌生。

(工商 )